Paare bekommen 3000 Euro für Sex

Es ist schwierig, die perfekte Matratze zu finden. «Sleep Standards», eine Schlaf-Beratungs-Website aus den USA, hat sich einen skurrilen Produkttest einfallen lassen: Um die Belastbarkeit verschiedener Modelle zu überprüfen, werden diese an Paare gesendet, die darauf nicht nur schlafen, sondern auch Sex haben sollen.

Dafür erhalten sie umgerechnet 3000 Euro. Ihre Lieblingsmatratze dürfen sie dann behalten.

Traumjob für Paare

Acht Wochen lang bekommen die teilnehmenden Paare mehrere Matratzen hintereinander zugeschickt, sollen sich darauf austoben und sie im Anschluss ehrlich bewerten. Nach den Kriterien: Lärm, Härtegrad, Komfort, Temperatur und Gesamteindruck.

Insgesamt wählt die Website fünf Paare aus, die an der Untersuchung teilnehmen. Die Bewerbung erfolgt mit einem Fragebogen und angehängtem Video, in dem man in einer Minute erklärt, warum man mitmachen möchte. Die Teilnahme ist allerdings nur in den USA möglich.

(L'essentiel/ga)