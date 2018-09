Hier rast ein Auto auf eine volle Tanzfläche

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mohammed Abdul hat mindestens 15 Gläser Wodka und Tequila-Shots getrunken und etwa zehn Joints geraucht, bevor er sich hinter das Steuer seines Suzuki Vitara setzte. Vor Gericht in Maidstone in der englischen Grafschaft Kent wird der 21-Jährige nun der schweren Körperverletzung und des versuchten Mordes beschuldigt. Er habe mit seinem Auto «ein Blutvergießen und den Tod zahlreicher Menschen» herbeiführen wollen.

Die Tat ereignete sich laut britischen Medien am Abend des 17. März in der Stadt Gravesend in der Diskothek «Blake's». Gegen 23.40 Uhr hat das Türpersonal Abdul gebeten, den Club zu verlassen, weil zu betrunken gewesen sei. Daraufhin habe Abdul zu Peter Muro, einem der Türsteher, gesagt: «Wenn ich hier rausfliege, komme ich zurück, reiße diesen Ort ein und töte euch alle.»

«Keine Tötungsabsicht»

Ungefähr zehn Minuten später steuerte er sein Auto «mit hoher Geschwindigkeit», wie Zeugen vor Gericht aussagten, durch eine enge Gasse in das Diskozelt des Clubs. Dabei hat er acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Nur durch einen glücklichen Zufall habe es keine Tote gegeben. Die Kläger sprechen von «einem entschlossenen und vorsätzlichen Versuch, jeden, der ihm im Weg stand, zu töten».

Abdul hat bereits gestanden, dass er das Auto fuhr und dadurch den Menschen schwere Verletzungen zugefügt hat. Eine Tötungsabsicht bestreitet er allerdings. Der Prozess wird demnächst fortgesetzt.

(sw/L'essentiel)