Frau klettert in Gehege und provoziert Löwen

In der vergangenen Woche ist eine Frau in ein Löwengehege im Bronx Zoo eingedrungen und hat eine der Raubkatzen provoziert, so NBC New York. In einer Erklärung bestätigte der Wildpark den Vorfall: «Diese Handlung stellt eine schwere Verletzung und unrechtmäßiges Eindringen dar, das zu schweren Verletzungen oder zum Tod hätte führen können.»

(L'essentiel/ap)