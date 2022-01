Vater, Mutter und Sohn sterben an Corona

Claudio und Rita P. hinterlassen fünf Töchter, vier davon minderjährig. Sie lebten zusammen mit ihren fünf Kindern in einem Haus in Neuenbürg, Baden-Württemberg. Die älteste Tochter ist 24 und wohnt nicht mehr zu Hause. Ende November erkrankte ihr einziger Sohn Massimiliano an Covid-19, wie die «Bild» schreibt. Er bekam schlecht Luft und hatte Fieber. Der Corona-Test fiel positiv aus. Der 30-Jährige legte sich zuhause hin und wollte seine Infektion dort auskurieren. Tage später, genauer gesagt am 3. Dezember, wachte er nicht mehr auf. Massimiliano starb im Schlaf.

Die jüngste Tochter der Familie, Alexya (9) erkrankte ebenfalls an Corona, hatte aber keine Mühe, die Infektion wegzustecken. Mutter Rita und Vater Claudio erwischt es auch, sie zeigen starke Symptome. Es geht ihnen nicht gut, sie müssen ins Krankenhaus und kommen dort auf die Intensivstation. Sie halten Kontakt mit Luciano, dem Sohn des Vaters aus einer früheren Beziehung. Claudio P. fällt als Erstes ins Koma, seine Frau Rita bittet den Stiefsohn, dies den Schwestern nicht zu verraten. Danach fällt auch sie ins Koma. Am 13. Dezember stirbt sie, zwei Tage später auch der Vater. Die drei waren nicht geimpft.

Was passiert mit den minderjährigen Töchtern?

Die minderjährigen Schwestern ziehen zu einer Tante, leben dort mit deren Familie auf engstem Raum. Der 39-jährige Luciano: «Das ist natürlich kein Dauerzustand.» Die minderjährigen Schwestern seien so traumatisiert, dass sie nicht zurück möchten. «Ich habe Angst, dass das Jugendamt interveniert und meine Schwestern in ein Heim müssen.» Er und die älteste Schwester wollen nun das Sorgerecht beantragen und es sich teilen. Weiter möchte er auch ein renovierbedürftiges Haus, welches er kaufte, ausbauen und mit seinen Schwestern dort einziehen.

Vor knapp einer Woche wurden die Eltern und der Sohn in Pforzheim beerdigt. 60 Trauergäste waren anwesend, unter anderem die Nachbarn und Mitarbeiterinnen einer Diakonie, wo die Mutter arbeitete. Die Schwestern warfen Kuscheltiere ins Grab. Luciano hat sich nach dem Tod seines Vaters impfen lassen. «Dass unsere Familie das nicht vorher getan hat, war ein Fehler.»

(L'essentiel/fos)