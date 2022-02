Frau lässt Mann gefesselt zurück – Polizei muss helfen

Ein Münchner hatte am Montag wohl die Nacht seines Lebens. Doch der schlüpfrige Abend endete anders, als es sich der Mann wahrscheinlich erhofft hätte. In den Abendstunden klingelte er mit gefesselten Händen bei einer Polizeiinspektion in München an. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als der in Handschellen gefangene Mann sie darum bat, ihn aus seiner «misslichen Lage» zu befreien, bestätigt ein Polizeisprecher den Vorfall.

Der Unbekannte habe erzählt, die Handfesseln seien ihm «im Einvernehmen von einer Dame im Schlafzimmer angelegt worden». Was sich dort genau angespielt hat, kann sich wohl jeder selbst zusammenreimen. Um wen es sich bei der ominösen Dame handelte und warum sie ihn gefesselt zurückließ, wollte der Mann nicht preisgeben. Auch sonst sei wenig zu den Hintergründen des «fesselnden Sachverhalts» bekannt.

Die Beamten schritten jedenfalls zur Tat und konnten eine Handschelle sofort lösen. Da sich die andere nicht öffnen ließ, musste schließlich auch die Feuerwehr zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Mit einer Flex konnte der liebestolle Münchner von dem Sexspielzeug befreit werden.

(L'essentiel/red)