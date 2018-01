Während dieses Selfies passiert Tragisches

Es sollte eigentlich eine schöne Erinnerung an ihren Urlaub in Australien werden: Als sich Anneka Bading am berühmten MacKenzie-Wasserfall im Grampians-Nationalpark im Wasser mit einer GoPro-Kamera filmt, nimmt das Unglück seinen Lauf. Die 24-jährige ahnt nämlich nicht, dass im Hintergrund ein Mann gerade um sein Leben ringt –

und den Kampf verliert.

«Alle schrien plötzlich und zeigten auf das Wasser. Wir hatten keine Ahnung, was los war. Zuerst dachten wir, dass irgend ein Tier im Wasser ist», sagte die Urlauberin gegenüber der Stawell Times. Aus einer sechsköpfigen Gruppe aus Taiwan, wurde ein Mann unter Wasser gezogen. «Wir wussten sofort, dass einer von ihnen verschwunden war. Eine meiner Freundinnen versuchte ihn noch mit meinem Selfie-Stick an die Oberfläche zu ziehen. Leider vergeblich», so Bading weiter. Auch der Versuch den Notruf zu wählen schlug fehl: «Wir hatten an der Stelle keinen Empfang.»

Die Urlauberin rannte daraufhin zu ihrem Auto, um die örtlichen Rettungskräfte zu alarmieren. Als diese eintrafen, war es schon zu spät. Die Leiche des 28-Jährigen konnte erst einen Tag später geborgen werden. Die Behörden stellten später fest, dass das Opfer durch die Strömung unter einem Felsen eingeklemmt worden war.



(sw/L'essentiel)