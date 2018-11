Ist der Drohnen-​​Filmer schuld am Bärendrama?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Bärin und ihr Junges durchqueren ein Schneefeld an einem steilen Hang. Während die Mutter problemlos vorwärts kommt, hat das Junge sichtlich Mühe, rutscht mehrmals aus und fällt zurück. Nach einem erbitterten Kampf schafft es der Kleine schließlich sich zu retten und mit seiner Mutter davonzulaufen. Wer das Video erstellt hat, ist unklar. Doch über Social Media wurde es bereits millionenfach angeschaut. Auch Ziya Tong, Moderatorin beim Sender Discovery Channel, teilte den Ausschnitt.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY— IMHIM (@ziyatong) 3. November 2018

Doch am unbekannten Filmer wird nun Kritik laut, berichtet «Le Figaro». «Wildtiere für Fotos, Selfies oder Videos zu stören ist nie Okay», schreibt etwa Jacquelyn Gill, Biologin an der Universität von Maine, auf Twitter. Und: «Das Video eines Bärenjungen, das einen verschneiten Hang hochklettert, um zu seiner verängstigten Mutter zurückzukehren, wird als herzerwärmende Metapher für Beharrlichkeit verbreitet. Das ist es nicht. Es ist eine gefährliche Tat eines unverantwortlichen Drohnenpiloten, der es besser wissen sollte.»

The video going around of a bear cub scrambling up a snowy cliff to get back to its distressed mother is being shared as a heartwarming metaphor for persistence. It's not. It's a dangerous stunt by an irresponsible drone operator who should know better.— Dr. Jacquelyn Gill (@JacquelynGill) 4. November 2018

Gill ist mit ihrer Kritik nicht allein. Tatsächlich scheint es, als würde die Bärenmutter bei Minute 1:10 der Aufnahme durch die Annäherung der Drohne aufgeschreckt. Es könne sein, dass die Bärenmutter die Drohne für einen Raubvogel hielt, sagt Clayton Lamb, Grizzlyforscher an der Universität in Alberta, zu The Atlantic. Man könne erkennen, wie sie immer wieder zum Himmel schaue.

Mittlerweile hat die Discovery-Channel-Moderatorin reagiert. In einem neuen Tweet weist sie darauf hin, dass das Video ein Beispiel für schlechten und unangemessenen Drohnengebrauch ist.

Thank you for sharing. For those of you who love the baby bear, please keep in mind this is also an example of poor & improper drone use. See below for more information: https://t.co/GGs3tQHlh9— IMHIM (@ziyatong) 4. November 2018

(L'essentiel/vro)