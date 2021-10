13-​​Jähriger verliert bei blutigem Unfall beide Hände

Der schreckliche Arbeitsunfall ereignete sich am Samstag. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei war der 13-Jährige am späten Vormittag alleine mit einem Traktor auf einem Maisfeld nahe des elterlichen Hofs in Moosinning nahe München unterwegs.

Doch während der Ernte verklemmte sich offenbar die angehängte Arbeitsmaschine, so dass der Junge stoppte, um nachzusehen. Dabei dürfte er mit beiden Händen in den noch laufenden Maishäcksler geraten sein.

Papa reanimierte ihn

Der Schock ließ den Schüler bewusstlos zusammenklappen. Sein Vater bemerkte den stehenden Traktor auf dem Feld und eilte sofort zu Hilfe. Er leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein und führte diese bis zum Eintreffen der Notärzte weiter.

Per Rettungshubschrauber wurde der schwerstverletzte Junge in eine Kinderklinik geflogen, wo er sofort versorgt wurde. Nach Angaben der Polizei, konnte die Lebensgefahr gebannt werden.

Dennoch steht dem 13-Jährigen eine harte Zukunft bevor. Laut einem Bericht des Münchner Merkur wurden ihm von der Maschine beide Hände abgetrennt.

(L'essentiel/rcp)