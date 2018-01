Porschefahrer stirbt nach Horrorcrash in Flammen

Ein Porschefahrer ist am Mittwoch bei einem schweren Unfall in Deutschland auf der A38 Richtung Leipzig ums Leben gekommen. Das Opfer hatte offenbar in Höhe der Anschlusstelle Heringen in Thüringen das Ende eines Staus übersehen und ist in das Heck eines Lkws gekracht. Sein Fahrzeug fing sofort Feuer. Die Flammen griffen rasch auf den Lkw über, beide Fahrzeuge brannten komplett aus.

Die Ermittler konnten das Opfer noch nicht identifizieren, da der Porsche auch Stunden nach dem Unfall nicht geborgen werden konnte. Weitere Insassen befanden sich nicht in dem Sportwagen.

(sw/L'essentiel)