Paar in Quarantäne geht Essen aus – alarmiert Polizei

Ein in Corona-Quarantäne sitzendes Ehepaar aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat an Heiligabend wegen zur Neige gehender Lebensmittelvorräte die Polizei gerufen. Der 40-jährige Mann und seine Frau aus dem Landkreis Lörrach hatten zuvor vergeblich in ihrem Bekanntenkreis jemanden gesucht, der für sie einkaufen gehen könnte, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte.

Da ihre Lebensmittelvorräte zu Ende gingen, sie wegen der Quarantäne das Haus nicht verlassen durften und die Feiertage bevorstanden, wandten sie sich an die Polizei. Eine Streife kümmerte sich am 24. Dezember schließlich um den Einkauf und übergab diesen unter Schutzvorkehrungen an das Ehepaar.

(L'essentiel/AFP/pme)