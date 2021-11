Verdächtiger von Wisconsin hat lange Strafakte

Der Fahrer des roten Ford Escape, der 39 Jahre alte Darrell Edward Brooks, war erst vor zwei Tagen für 1000 Dollar Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Vorwürfe an Brooks lauten auf häusliche Gewalt, Gefährdung und Widerstand gegen einen Polizisten, wie Heavy.com berichtet. Er wurde trotz eines früheren noch laufenden Verfahrens aus dem Jahr 2020 am 19. November freigelassen.

Die Anklage aus dem letzten Jahr lautet auf Körperverletzung, Gefährdung mit einer gefährlichen Waffe und illegalem Waffenbesitz. Zudem hatte Brooks schon seit 1999 Verfahren wegen Körperverletzung, Kokain- und Marihuana-Besitz und etlichen weiteren Delikten angehäuft, wie ein Gerichtsdokument zeigt. In Nevada ist er zudem wegen eines sexuell motivierten Angriffs aktenkundig.

Er wurde nach der Todesfahrt vom Sonntag an seinem Wohnort in Milwaukee festgenommen. Der rote SUV ist auf eine ältere Frau registriert, die an derselben Adresse an der 19. Straße lebt.

Rapper mit Gewaltfantasien

Brooks versuchte sich unter dem Namen MathBoi Fly auch als Rapper. Auf Facebook nennt er sich «Underground HipHop/Rap/Drill recording artist» und hat schon mehrere Videos veröffentlicht. Sein Twitter-Account führt ihn zudem als Songwriter, Produzent und Philosophen.

Die Motive für die Amokfahrt sind noch immer völlig unbekannt. Brooks thematisierte aber schon vor Jahren Gewaltfantasien gegenüber Weißen. Auf Social Media nahm er unlängst etwa Anteil an der Ermordung des Rappers Young Dolph, sprach aber auch davon, «weiße Leute» zu verprügeln. Zudem soll er sich aktiv in der BLM-Bewegung engagiert haben.

