Ist auf diesem Bild ein Zeitreisender zu sehen?

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z

Stuart Humphreyes hat das faszinierende Bild vom September 1943 ausgegraben und getweeted, ohne sofort auf den sonderbaren Mann aufmerksam zu werden. Das Internet hat ihm die Arbeit abgenommen und viele halten es mit einem Augenzwinkern für den Beweis, dass Zeitreisen möglich sind....oder sein werden?

Er... is it just me or is this guy checking his phone... in the 1950s. ???? pic.twitter.com/aUKuFGBQMf

Good catch. It’s clearly the man in the shot is a time travelling tourist checking his mobile device.



Finally the evidence we need that time travel is real.



We now see things in old photos that we missed before but know we know they’re phones now that we have them! ????