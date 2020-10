Unbekannte hacken Katze die Hinterbeine ab

Die Besitzer entdeckten die Katze stark blutend. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen. Gepostet von OTZ Saalfeld | Rudolstadt am Freitag, 2. Oktober 2020

In Rudolstadt in Thüringen haben Unbekannte einer Katze die Hinterbeine abgehackt. Die schwer verletzte Mieze wurde von ihren Besitzern in der Nähe ihrer Wohnung gefunden, wie die Polizei Saalfeld mitteilte. Der Stubentiger wurde umgehend zum Tierarzt gebracht und behandelt.

Das Tier überlebte, wird sich aber nie wieder normal fortbewegen können. Die Polizei ermittelt. Den Tätern können in Deutschland bis zu drei Jahren Haft drohen.

(L'essentiel)