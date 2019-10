Frau meldet Plastik in Brei – Firma reagiert nicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bio-Babynahrung der deutschen Drogeriekette dm kann gesundheitsschädigende Folienteilchen enthalten, wie das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Es handelt sich um bestimmte Gläser des Artikels «dmBio Hühnchenfleisch Zubereitung nach dem 4. Monat 125g».

Betroffen seien ausschließlich die Gläschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 21.01.2021 auf dem Deckelrand. Es sei nicht auszuschließen, dass in diese Charge kleine, blaue Folienteilchen gelangt sein könnten.

Kunden werden aufgefordert, das Produkt umgehend in die Filialen zurückzubringen. Der Kaufpreise werde ihnen zurückerstattet.

Unternehmen lässt sich Zeit

Die Drogeriekette wusste bereits seit einem Monat von den Plastikteilchen in der Babynahrung, kommunizierte aber erst am Mittwoch über die Verunreinigung. Eine Kundin machte das Unternehmen machte das Unternehmen am 11. September auf das Problem aufmerksam. Erst einen Monat später hat das Unternehmen nun aber reagiert.

«Wie lange dauert sowas? Ich bin fassungslos, ehrlich jetzt. Das ist wirklich nicht schön und man kommt sich als Kunde richtig dumm vor», fragt die Frau auf Facebook.

Der Social-Media-Service entschuldigt sich schließlich bei der Frau und schreibt: «Bei Fremdkörpern dieser Art gibt es eine Bearbeitungszeit ab vier Wochen, da diese Vorfälle vollumfänglich geprüft werden müssen.»

