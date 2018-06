Firmenchef stirbt bei Handy-​​Explosion im Bett

Im Schlafzimmer eines 45-jährigen Mannes aus Malaysia ist Mitte Juni ein Feuer ausgebrochen. Laut Medienberichten war zuvor ein Smartphone im Zimmer explodiert, was zum tragischen Unfall führte.

Der Schwager des Verstorbenen äußerte sich nach dem Unfall in den sozialen Medien, wie «The Malaysian Insight» berichtet. Laut ihm hatte der 45-Jährige seine beiden Smartphones, ein Gerät von Huawei und eines von Blackberry, über Nacht aufgeladen. Eines sei überhitzt und explodiert, was zu einem Trauma am Hinterkopf des Mannes führte, schreibt er.

«Nicht über Nacht aufladen»

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Laut Angaben der lokalen Behörden könnte der 45-jährige Mann auch an einer Rauchvergiftung verstorben sein. Er hatte bei dem Unfall Verbrennungen an seinem Körper erlitten.

Der Mann war Chef eines malaysischen Investor-Unternehmens. Er hinterlässt laut Medienberichten eine Frau und vier Kinder. In dem Social-Media-Beitrag warnt sein Schwager, Handys über die Nacht nicht unbeaufsichtigt aufzuladen.

(L'essentiel)