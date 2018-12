«Wir mussten die Nacht im Parlament verbringen»

Die Innenstadt von Straßburg wurde am Dienstagabend Schauplatz eines grausamen Verbrechens. Ein Mann eröffnete am Rande des traditionellen Weihnachtsmarkts plötzlich das Feuer, drei Menschen starben und dreizehn wurden verletzt.

Der luxemburgische Europaabgeordnete Charles Goerens (DP) schildert im Gespräch mit L'essentiel, wie er die Ereignisse in Straßburg erlebte: «Wir wurden gegen 20.30 Uhr aus Sicherheitsgründen im Parlament eingesperrt, als ich gerade ins Hotel zurückkehren wollte.» Zu diesem Zeitpunkt hielten sich anlässlich einer Plenarsitzung insgesamt 2000 Personen im Parlamentsgebäude auf.

«Unsere Gedanken sind bei den Opfern»

Als klar wurde, dass ein Anschlag im Zentrum der Stadt verübt worden war, hieß es für die Abgeordneten erst einmal Warten. «Der Präsident hat uns schließlich für 2.30 Uhr zusammengerufen. er sagte, wir könnten nun nach draußen gehen, auf eigene Gefahr.» Wie die meisten seiner Kollegen entschied sich Goerens dazu, die Nacht im Parlament zu verbringen.

«Einige lagen auf Bänken, andere sind in die Bar gegangen», erzählt der frühere Verteidigungsminister (1999-2004). «Aber es gab keine Panik. Es gibt keinen Grund, uns zu bedauern. Unsere Gedanken sind bei den Opfern. Leider können solche Vorfälle überall passieren, sogar an einem stark bewachten Ort wie dem Weihnachtsmarkt.»

Als die Schüsse fielen, hielt sich auch Meris Sehovic, Büroleiter der EU-Abgeordneten Tilly Metz (Déi Gréng), in Straßburg auf. «Als die Lockdown-Prozedur im Europaparlement eingeleitet wurde, konnte niemand mehr raus und niemand mehr rein. Erst gegen 3 Uhr morgens durften wir das Gebäude verlassen», erzählt er.

Arbeit geht weiter

«Wir haben unsere Angehörigen informiert und dann versucht herauszufinden, ob sich unsere Mitarbeiter in Sicherheit befinden. Ich war im März 2016 zur selben Zeit in Brüssel, als Anschläge auf den Flughafen und eine Metro-Station verübt wurden. Im Vergleich zu damals wurden die Sicherheitsvorkehrungen verbessert. Alle blieben ruhig. Heute Morgen empfinden wir Trauer und denken an die Opfer. Der Präsident des Parlaments erklärte uns, dass wir die Arbeit aufgrund eines voll gepackten Tagesprogramms wieder aufnehmen müssten.»

Am Mittwochmorgen lief der Betrieb im Parlament wieder normal. Der EU-Deputierte Frank Engel (CSV), der am Dienstagnachmittag aus Straßburg abgereist war, begrüßte diesen Schritt. «Die Arbeit zu unterbrechen würde bedeuten, in die Falle dieser Personen zu tappen», sagt Engel, der sich am Mittwoch erneut auf den Weg nach Straßburg machte.

(th/fl/L'essentiel)