Fußgänger wirft nach Streit Fahrrad in Fluss

Ein Streit, zwischen einem 58-jährigen Passanten und einem Fahrradfahrer (44), endete in München mit einem vermissten Fahrrad und leichten Verletzungen. Wie die Polizei meldet, hatte ein Anrufer am Montag gegen 20.30 Uhr einen lautstarken Streit zwischen zwei Männern auf der Thalkirchner Brücke gemeldet. Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren daraufhin zur Brücke und trafen in der Nähe auf die beiden am Streit beteiligten Männer.

Wie die Polizei meldet, hatte der Ältere den Fahrradfahrer zurechtgewiesen, weil dieser die Brücke auf dem Gehweg überfahren hatte. Es kam zum Streit zwischen den Männern, in dessen Verlauf der Fußgänger kurzerhand das Fahrrad des 44-Jährigen packte und über die Brüstung in den Isarkanal warf. Dann ging er weiter, wurde aber vom erbosten Fahrradfahrer verfolgt. Schließlich kam es zu Handgreiflichkeiten. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht am Rücken verletzt.

Der 58-Jährige handelte sich unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eine Anzeige ein. Das Fahrrad, im Wert von mehreren hundert Euro, blieb zunächst verschollen.

(L'essentiel/trx)