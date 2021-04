Junge (3) erschießt acht Monate alten Bruder

Ein Dreijähriger hat laut Polizei in Texas seinen acht Monate alten Bruder erschossen. Dem Säugling sei am Freitagmorgen in den Unterleib geschossen worden, berichtete die stellvertretende Polizeichefin von Houston, Wendy Baimbridge. Mehrere Erwachsene, die sich mit ihm in der Wohnung aufgehalten hätten, hätten ihn in ein Krankenhaus gefahren, wo er verstorben sei.

Die Polizei geht davon aus, dass der Dreijährige sich die Schusswaffe nahm. «Ich möchte diesen Moment nutzen und Eltern und Erziehungsberechtigte bitten, nicht zuzulassen, dass Ihre Schusswaffen irgend jemandem im Haus zugänglich sind», sagte Baimbridge.



(L'essentiel/DPA/fur)