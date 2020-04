Kojote spaziert am Strand von San Francisco

Ähnlich wie diesem Kojoten in der Nähe der Golden-Gate-Brücke in San Francico geht es auch den Bären im Yosemite-​​Nationalpark in Kalifornien. Dort tummeln sich auf einmal viele Bären, die aufgrund der Corona-Pandemie die menschenfreie Zeit genießen.

Aber die Tiere genießen nicht nur die Ruhe in ihrem eigenen Lebensraum, sie erobern mittlerweile auch die Städte.

(aub/L'essentiel/vwi)