Rätselhaftes Phänomen: Mann sieht keine Zahlen

Ein Mann kann die Ziffern 2 bis 9 nicht erkennen, obwohl sein Sehvermögen völlig intakt ist. Seine seltene neurologische Störung verhindert das Wahrnehmen von Zahlen, nicht jedoch von Buchstaben, römischen Ziffern und die Zahlen 0 und 1. Die mysteriöse selektive Zahlenblindheit setzte bei ihm im Alter von 52 Jahren ein.

Ein Beispiel, das illustriert, wie komplex der Prozess des Sehens ist. Unser Auge ist keine Kamera, unser Sehsinn dafür leicht zu täuschen, was zu Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen führen kann. Es muss beim Transport der Signale vom Gehirn zum Bewusstsein zu einer Störung kommen, schließen die Forscher daraus, die den einzigartigen Patienten über die letzten Jahre untersucht haben. Über ihre Erkenntnisse berichten die Forscher der John Hopkins University im Fachblatt Proceedings of National Academy of Sciences.

(L'essentiel/ga)