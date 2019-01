Beim Sturz in die Tiefe war das Paar betrunken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Meenakshi Moorthy und Vishnu Viswanath aus Indien liebten das Reisen. Jahrelang führten die beiden einen Blog und teilten ihre Eindrücke auf Instagram. Damit erfreuten sie über 25.000 Follower.

Im Oktober letzten Jahres wurde ihnen die Jagd nach dem perfekten Foto jedoch zum tödlichen Verhängnis. Das Paar stürzte vom Aussichtspunkt Taft Point im kalifornischen Yosemite-Park rund 245 Meter in die Tiefe.

Alkohol, doch keine Drogen

In dem nun vorliegenden Autopsiebericht heißt es laut dem«Mirror», das Paar sei zu dem Zeitpunkt als es ein Selfie auf der Plattform machen wollte, betrunken gewesen.

In einem E-Mail an die britische Boulevardzeitung schrieben die Ermittler, dass keine Promilleangabe gemacht werden könne. Man habe lediglich festgestellt, dass die beiden getrunken hatten. Drogen habe man allerdings keine nachweisen können. Erst einen Tag nach dem Unglück wurden die leblosen Körper der beiden am Fuß des Taft Point entdeckt.

Dass die Reise-Blogger Gefallen an atemberaubenden und gleichzeitig gefährlichen Motiven fanden, war ihrem Instagram-Account zu entnehmen. Im Frühling 2018 etwa posteten sie ein Bild, auf dem Moorthy auf einem Felsen vor dem Abgrund im Grand-Canyon-Nationalpark posiert hatte.

(L'essentiel/kat)