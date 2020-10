T.-​​rex.-​​Skelett findet Käufer für 30 Millionen Dollar

Das Skelett eines Tyrannosaurus rex ist in New York für den Rekordpreis von mehr als 30 Millionen Dollar versteigert worden. Das rund 67 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Skelett mit dem Spitznamen «Stan» habe 31,8 Millionen Dollar (etwa 27 Millionen Euro) eingebracht, teilte das Auktionshaus Christie's in der Nacht zum Mittwoch mit. Das sei rund viermal so viel wie erwartet und mehr als je zuvor bei einer Auktion für ein Skelett eines Dinosauriers bezahlt worden sei.

«Stan» gehört laut Christie's zu den «größten, komplettesten und am besten erforschten» Skeletten von T. rex. Der Amateur-Paläontologe Stan Sacrison hatte erste Teile des Skeletts 1987 im Norden der USA entdeckt. Nach und nach wurden insgesamt 188 Knochen gefunden. Das Skelett ist etwa vier Meter hoch und zwölf Meter lang und war vor der Auktion rund zwei Jahrzehnte am Black Hills Institute im US-Bundesstaat South Dakota ausgestellt. Wer «Stan» nun ersteigert hat, gab das Auktionshaus zunächst nicht bekannt.

Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten kritisch. Im vergangenen Jahr war ein rund 155 Millionen Jahre altes Dinosaurier-Skelett bei einer Auktion in Paris zunächst nicht versteigert worden, weil der Mindestverkaufswert nicht erreicht wurde.

(L'essentiel/dpa)