Riesiger Eisberg ist auf Kollisionskurs mit Insel

Ein riesiger Eisberg ist auf Kollisionskurs mit der Insel Südgeorgien im Südatlantik. Der Eisberg A68a könnte das Tierleben dort gefährden, wie die europäische Weltraumbehörde Esa mitteilte. Der Koloss könnte demnach für bis zu zehn Jahre vor der Insel, die mit rund 3500 Quadratkilometern Fläche etwa gleich groß ist wie er, auf Grund laufen. Das könnte die Nahrungssuche von Pinguinen und Robben behindern und das Leben auf dem Meeresboden zerstören. A68a war den Angaben zufolge zuletzt 350 Kilometer von Südgeorgien entfernt. Es bestehe noch Hoffnung, dass Meeresströmungen ihn an der Insel vorbei leiten.

The iceberg that split from #Antarctica’s Larsen C ice shelf in July 2017 is on a collision course with #SouthGeorgia. Tracked by satellites such as @CopernicusEU #Sentinel1, the main chunk of the A-68 berg (A-68A) is now about 350 km from the island https://t.co/vxRd7icFPR pic.twitter.com/GJWOzrLIoo