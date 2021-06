Italienische TV-​​Sender zeigen Gondel-​​Absturz

Es sind Szenen, die man niemanden zumuten möchte: Aufnahmen einer Überwachungskamera bei der Seilbahn von Stresa zeigen, wie die Unglücksgondel am Pfingstmontag erst langsam zur Station am Monte Mottarone unterwegs ist und dann mit hoher Geschwindigkeit zurück in Richtung Tal rast. An einem Pfeiler überschlägt die Gondel dann und stürzt in die Tiefe. Bei dem Unglück kamen 14 Menschen ums Leben. Der fünfjährige Eitan, dessen Schicksal besonders bewegt, überlebte als einziger.

Die besagten Aufnahmen der Überwachungskamera wurden bislang nicht öffentlich ausgestrahlt. Nun haben aber mehrere italienische Medien das Video am Mittwoch gezeigt. Den Anfang machte, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge, der Staatssender RAI. Andere öffentlich-rechtliche sowie private Sender zogen nach. Die meisten Medien, jedoch nicht alle, hätten die Gesichter der Passagiere in der Gondel verpixelt. In der Regel wurde ein Warnhinweis vor der Einblendung der Szenen gezeigt.

Die Aufnahmen waren von den Ermittlern zunächst für die Untersuchungen beschlagnahmt worden. Dass sie anschließend im Internet und sogar im öffentlichen Fernsehen landeten, sorgt bei vielen Zuschauern für Entsetzen. So hagelte es Kritik in unzähligen Kommentaren.

«Unangebracht und potenziell rechtswidrig»

Auch Olimpia Bossi, Staatsanwältin von Verbania, bezeichnet die Veröffentlichung als absolut unangebracht und potenziell rechtswidrig. Die Aufnahmen hätten eine «sehr starke emotionale Wirkung». «Sie wurden noch nicht einmal den Familien gezeigt, deren Leid nicht noch verschlimmert werden kann und darf», so die Staatsanwältin mehreren Berichten zufolge.

Auch die Bügermeisterin von Stresa, Marcella Severiono, zeigte sich schockiert: «Der Anblick dieses Videos hat mich fassungslos gemacht und ich denke, dass es in Bezug auf die Opfer und ihre Familien nicht angemessen war», wird sie zitiert. Der italienische Senator Ernesto Magorno rief die Verantwortlichen, die die Aufnahmen in Umlauf gebracht haben, dazu auf, sich zu entschuldigen, heißt es bei der Zeitung «Avenire». Senatorin und Vizepräsidentin des Außenministeriums Laura Garavin ergänzt: «Ich fordere jeden auf, dieses Video nicht zu öffnen.»

Eine rechtfertigende Haltung nimmt die Zeitung «La Stampa» ein. Die Aufzeichnungen würden belegen, dass das Unglück mit funktionierenden Notbremsen vermieden worden wäre. Noch ist unklar, wie das Video überhaupt in Umlauf kam. Berichten zufolge, soll die Polizei die Aufnahmen weitergegeben haben. Die Carabinieri dementierten dies jedoch und stellten klar, dass sie die Videos nicht verbreitet hätten, wie die Nachrichtenagentur Ansa am späten Mittwochabend schrieb.





(L'essentiel/Katja Fässler)