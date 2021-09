Mindestens 85 Gäste stecken sich in Partynacht an

In Deutschland gilt die sogenannte 2G-Regel, wenn man in einen Club möchte. So auch in einem Lokal in Münster vor rund zwei Wochen. Alle 380 Gäste gaben an der Tür an, vollständig gegen Corona geimpft oder von der Krankheit genesen zu sein. Trotzdem artet die Partynacht in einem Corona-Chaos aus. Wenige Tage später häufen sich die positiven Corona-Fälle.

Die Stadt Münster meldete zuerst 26 Corona-Infektionen. Doch die Zahl steigt immer weiter an. Letzten Freitag waren es dann schon 85 Infizierte. Darunter auch ein Mitarbeiter des Clubs. Somit war mehr als jeder fünfte Partygast positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun kommt die Frage auf, ob die 2G-Regel im Kampf gegen die Pandemie überhaupt effektiv sei. Ist 2G gar nicht besser als 3G, wo auch getestete Personen in den Club dürfen?

«Perfektes Umfeld für infektiöses Aerosol»

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat zur Partynacht in Münster eine klare Meinung: «Spricht der Event gegen 2G? Nein, auf keinen Fall, sondern eher dafür. Ohne 2G wären viel mehr Partybesucher schwer erkrankt», so der Mediziner.

Trotzdem birgt eine solche Party große Risiken. Hunderte von tanzenden Gästen, viele grölen die Lieder mit – ohne Abstand. Bernd Salzberger, Vorsitzender der deutschen Gesellschaft für Infektiologie dazu: «All das ist ein perfektes Umfeld für infektiöses Aerosol.» Die Partynacht von Münster sei deshalb eine «Sondersituation».

Delta-Variante auch für Geimpfte besonders ansteckend

Geimpft oder genesen spielt bei der Delta-Variante keine große Rolle. Delta ist so hochansteckend, dass sich auch 2G-Gäste problemlos infizieren können. Dort sinkt der Impfschutz.

Zum jetzigen Zeitpunkt schließt die Stadt Münster aus, dass Gäste falsche Angaben zu ihrem Impfstatus gemacht hätten. Bisher seien keine Verstöße festgestellt worden, so die Pressestelle der Stadt. Die deutliche Mehrzahl der Gäste sei mit den gegen Delta besonders wirksamen mRNA-Impfstoffen geimpft, teilte die Stadt weiter mit.

Eine wichtige Erkenntnis sei aber, dass trotz hoher Infektionszahlen niemand schwer erkrankt ist. Die Impfung schützt also die Gesundheit auch in Fällen, in denen Infektionsherde nicht zu verhindern sind.

