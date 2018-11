13-​​Jährige wird in ihrem Zimmer erschossen

«Kleine Kinder werden Opfer sinnloser Waffengewalt», schrieb Sandra Parks 2016 in ihrem preisgekrönten Essay über die allgegenwärtigen Schießereien in ihrer Heimatstadt Milwaukee. «Ich lehne mich zurück und entfliehe all den Dingen, die ich jeden Tag sehe und höre – und ich komme zum Schluss, dass überall Chaos herrscht.»

Zwei Jahre später ist die 13-Jährige tot, erschossen in ihrem eigenen Zimmer. Die Kugeln trafen das Mädchen, wie CNN schreibt, am Montagabend, während sie vor dem Fernseher saß. Die Kugeln wurden von außen durch das Fenster von Parks Schlafzimmer abgefeuert. Ihre Schwester Tatiana Ingram erzählte CNN, dass die Verwundete es danach sogar noch geschafft habe, in ein anderes Zimmer zu laufen und zu sagen: «Mama, ich wurde angeschossen.»

Sandra Parks, 13, wrote this essay about gun violence and its effects on children like her. This week, she was killed by a stray bullet while she was in her bedroom. https://t.co/ituJuEAWvz pic.twitter.com/nsU4KbX8t2— Faith M. Karimi (@FaithMKarimi) November 22, 2018

«Sie ging in ihr Zimmer und kam nicht mehr lebend zurück»

Milwaukees Bürgermeister Tom Barrett sprach nach dem tragischen Vorfall an einer Pressekonferenz über die irrsinnige Gewalt, nicht nur in Milwaukee, sondern landesweit. «Sandra Parks ging in ihr Zimmer und kam nicht mehr lebend zurück. Und das nur, weil irgendjemand sich dazu entschieden hatte, Schüsse auf ihr Haus abzufeuern», so Barrett.

Wie CNN schreibt, hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag zwei Männer festgenommen. Ob das Zuhause des Mädchens bewusst oder nur aus Zufall als Zielscheibe für die Schüsse ausgesucht wurde, sei noch unklar.

Am Dienstagabend versammelten sich Dutzende Menschen vor Parks' Haus zu einer Mahnwache. Die Mutter des Opfers, Bernice Parks, bestätigte, dass ihre Tochter sich konstant gegen Gewalt starkgemacht habe. «Mein Baby war nicht gewalttätig», so Parks.

(L'essentiel/rab)