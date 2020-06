Ist der Verdächtige im Fall Maddie unschuldig?

Der mutmaßliche deutsche Tatverdächtige soll unschuldig sein, das behauptet ein portugiesischer Polizeichef. In einem Statement gegenüber spanischen Medien habe er gesagt, der Mann sei nicht in Madeleine McCanns Verschwinden involviert.

Der Polizist wollte anonym bleiben, doch soll es sich um einen ehemaligen «Polícia Judiciária»-Chef gehandelt haben, der Strafverfolgungsbehörde Portugals. Diese ermittelt bei Verbrechen wie Mord, Entführung und organisierter Kriminalität. Nach Angaben von The Mirror habe der Polizist am Fall mitgearbeitet und sagt: «Es gibt keine Beweise, dass er es gewesen ist.»

Mutmaßlicher Verdächtiger stand auf Verdächtigenliste

Demnach sei der Tatverdächtige vor vier Jahren umfassend von der Polizei untersucht worden. Weiter behauptet das portugiesische Behördenmitglied, dass die deutsche Polizei mit den «neuen Informationen» den Fall wieder an die Öffentlichkeit bringen wollte – in der Hoffnung, man könnte so neue Informationen und neue Zeugen gewinnen. «Sie können so einen schwierigen Fall auch jetzt nicht lösen, aber sie können so Staub aufwirbeln, dass möglicherweise neue Spuren ermittelt werden können.»

Die portugiesische Strafverfolgungsbehörde hat, seit dem die neuen Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gelangt sind, nur ein Statement veröffentlicht: «Die Strafverfolgungsbehörde bestätigt, dass der Fall des vermissten Mädchens immer noch laufend untersucht wird. Durch die Zusammenarbeit mit deutschen und britischen Behörden konnte Material sichergestellt werden, das auf die mögliche Beteiligung des deutschen Staatsangehörigen hinweist.

Hat die britische Polizei versagt?

Der Direktor der Strafverfolgungsbehörde, Carlos Farinha, gab am Freitag ein Interview gegenüber der portugiesischen Newsagentur Lusa. Farinha sagte, der Name des Verdächtigen stand auf einer Liste von Verdächtigen, die 2012 der britischen Polizei übergeben wurde. Scotland Yard habe die portugiesische Polizei aber diesbezüglich nie gebeten, den Verdächtigen genauer unter die Lupe zu nehmen, so Farinha.

«Wenn die Polícia Judiciária kritisiert wird, warum man ihn nicht früher überprüft hat, gilt dasselbe für die britische Polizei – denn sie haben ihn auch nicht früher überprüfen lassen», so Farinha.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)