15-​​Millionen-​​Euro-​​Bild zum dritten Mal gestohlen

Das Bild zeigt zwei lachende Jungen und einen vollen Krug Bier – zu lachen gibt es für Liebhaber der niederländischen Kunst aktuell aber nichts. Denn das Gemälde namens «Zwei lachende Jungen» des niederländischen Meisters Frans Hals, wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Dieben gestohlen. Das berichtet der britische «Guardian» mit Verweis auf verschiedene niederländische Medienberichte.

Demnach sollen die Kunstdiebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Museum in Lerdam eingedrungen sein. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Als die Polizei daraufhin um halb vier in der Früh das Museum erreichte, war von den Dieben keine Spur auszumachen – ebensowenig wie vom Gemälde.

1988, 2011 und 2020 gestohlen

Die «Zwei lachenden Jungen» wurden bereits zwei Mal gestohlen. 1988 zusammen mit anderen Kunstwerken. Nach drei Jahren tauchte es wieder auf. 2011 wurde es erneut gestohlen, aus demselben Museum in Lerdam in der Nähe von Utrecht, in dem es sich bis Vorgestern noch befand. Nach sechs Monaten tauchte es auch wieder auf.

Das Kunstwerk entstammt aus der sogenannt Goldenen Ära der niederländischen Malerei im 17. Jahrhundert. Sein Wert wird auf 15 Millionen Euro geschätzt.

(L'essentiel/Reto Heimann)