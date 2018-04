Fremder schnappt sich Kind und springt vor Zug

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schockierende Tat in Wuppertal! Eine Familie wartete mit ihren drei kleinen Sprösslingen am Donnerstagabend am Bahnhof auf ihren Zug. Ein fremder Mann näherte sich und schnappte sich völlig unvermittelt eines der Kinder. Ehe die Eltern reagieren konnten, rannte er mit dem fünfjährigen Kleinkind im Schlepptau die Gleise entlang und sprang vor einen einfahrenden Zug. Das berichtet die Bild .

Der Zugführer leitete sofort eine Notbremsung ein. Dennoch rollte die gewaltige Maschine einige Meter über die zwei Personen hinweg. Kurz vor dem Zusammenprall legte sich der 23-jährige Täter aber mit dem Junge zwischen die Schienen. Das sollte beiden das Leben retten.

Zeugen hielten den unverletzten Mann anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ihm droht nun eine Anklage wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Junge erlitt zum Glück nur einige Schürfwunden. Er und seine Familie mussten psychologisch betreut werden.

(hej/L'essentiel)