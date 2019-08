Unglückskatze bleibt nach Sturz im 5. Stock stecken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach einem Sturz aus dem 6. Stock blieb in der italienischen Stadt Terni eine Katze im 5. Stock zwischen einem Fenstergeländer und einem Trockenständer stecken. Da die Wohnungsbesitzer in den Ferien waren, konnte die Feuerwehr das Fenster nicht durch die Wohnung erreichen. Zudem konnte sie wegen der Lage des Hauses nicht nahe genug an das Gebäude fahren. Deshalb seilte sich ein Feuerwehrmann aus dem 6. Stock ab. Er konnte die Unglückskatze unversehrt ihrem Besitzer zurückgeben.

(L'essentiel/jad)