Boxer wird zur Symbolfigur der Gelbwesten

Der frühere französische Boxprofi Christophe Dettinger steht am Mittwoch nach einem Faustangriff auf Polizisten in Paris vor Gericht. Dem 37-Jährigen drohen bis zu sieben Jahre Haft, weil er zwei Polizisten am 5. Januar am Rande einer Gelbwesten-Demonstration attackiert hatte.

Der ehemalige französische Meister im Halbschwergewicht von 2007 und 2008 hatte die Tat bei einer Anhörung bereut. Er sagte in einem Youtube-Video, ihm sei die Wut gekommen, weil die Polizisten Menschen niedergeknüppelt und mit Tränengas beschossen hätten.

Graffiti und Spenden

Für viele Gelbwesten ist Dettinger zu einer Symbolfigur geworden. In Paris finden sich Graffiti mit seinem Bildnis und der Forderung «Liberté». Bei einer Online-Spendenaktion zur Deckung seiner Gerichtskosten kamen fast 120.000 Euro zusammen.

Dettinger sitzt seit seiner Verhaftung in Untersuchungshaft. Einen Antrag auf Freilassung wies die Staatsanwalt mit Verweis auf die «äußerst beunruhigende und gefährlichen Persönlichkeit» des Mannes ab.

(L'essentiel/mat/afp)