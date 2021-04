Vermisste Isabella in Frankreich aufgetaucht

Die seit zwei Wochen als vermisst geltende Isabella aus Niedersachsen in Deutschland ist aufgetaucht. Man habe sie in Frankreich ausfindig machen können, berichtet Focus, das sich auf Informationen der Polizei stützt. Die genauen Umstände des Verschwindens und wie Isabella nach Frankreich gelangte, will die Polizei nachliefern.

Isabella befand sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in Home Schooling. Am 22. März soll sie unbemerkt das Haus ihrer Eltern in Celle (D) verlassen haben. Ihren Hausschlüssel, Portemonnaie und auch ihr Handy ließ sie zurück. Die Polizei vermutet deshalb, dass sie kurz jemanden draußen vor ihrem Haus treffen wollte oder man sie so nach draußen gelockt habe.

(L'essentiel/Reto Heimann)