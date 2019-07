Brutale Schlägerei vor Kindern im Disneyland

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Hinweis der Redaktion: Dieses Video enthält Szenen die den Betracher eventuell verstören können.

Die Parks von Disneyland: Hier fangen viele Kinderaugen an zu funkeln, wenn die kleinen Besucher mit ihren Eltern staunend durch die verschiedenen Themenländer schreiten. Und hier ist auch der Ort, wo es mal richtig eins aufs Maul gibt. Zumindest war dem neulich im Disneyland-Park in Anaheim, USA, so.

Am Samstag, 6. Juli, gingen mehrere Personen, Männer und Frauen, aufeinander los. Es waren jedoch keine Wildfremden. Nein, die Involvierten sind nach Polizeiangaben alle miteinander verwandt. Im Video ist neben der Prügelei zu sehen, wie umstehende Personen sowie Mitarbeiter versuchen, die Gemüter zu beruhigen. Doch in Mickey's Toontown, einem Teil des Disneyland-Parks, fliegen während Minuten die Fetzen.

Gewalt wird nicht toleriert

Die Polizei hat die Ermittlungen am Montag aufgenommen und wertet die Videoaufnahmen derzeit aus. Die Familienmitglieder hätten sich derweil unkooperativ gezeigt, wie verschiedene amerikanische Medien berichten.

In einer Stellungnahme des Parks heißt es zum Vorfall, dass keinerlei Gewalt toleriert werde und die beteiligten Personen unverzüglich vom Areal entfernt worden seien.

(L'essentiel/dmo)