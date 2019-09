Konzert-​​Bühne stürzt ein – Zwei Fans in Lebensgefahr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem Open-Air-Konzert der Rapper Casper und Marteria in Essen sind durch den Einsturz einer Videoleinwand während eines schweren Unwetters mindestens 28 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten bei dem Unglück am Samstagabend schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Acht Menschen wurden demnach mittelschwer verletzt, 18 leicht. Alle 28 Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Konzert der Rapper Marteria und Casper wurde abgebrochen. Die rund 18.000 Besucher mussten das Veranstaltungsgelände am Baldeneysee verlassen. Insgesamt wurden laut Feuerwehr rund 150 Menschen ärztlich betreut. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Am Samstagabend waren vor allem über den Westen Deutschlands heftige Unwetter gezogen. In Dortmund wurde der Westfalenpark während des dortigen Lichterfests wegen eines Gewitters zwischenzeitlich geräumt. Im Süden und Osten der Stadt stürzten zudem zahlreiche Bäume um und Äste knickten ab. Die Feuerwehr wurde den Angaben zufolge an etwa 30 Einsatzstellen gerufen. Das Fest mit mehreren tausend Besuchern ging danach aber weiter.

