Dieses Sex-​​Spielzeug ist jetzt am gefragtesten

Das Coronavirus hat unsere Leben gewaltig auf den Kopf gestellt. Da ist es nur naheliegend, dass auch unser Sexleben von den Veränderungen im Alltag beeinflusst wurde. Doch waren und sind Lockdown, Isolation sowie Homeoffice eher Aphrodisiakum oder Libido-Killer?

Geht es nach dem Sextoy-Vertreiber Amorelie, habe die Lust zugenommen. Die Verkaufszahlen seien gestiegen. Den zusätzlichen Kick in Sachen Erotik besorgen sich Paare laut des Online-Versandhändlers vor allem mit app-gesteuerten Toys.

Steuerung aus der nächsten Stadt

Ganz vorne rangiert hier der «Lush 3.0», heißt es seitens Amorelie. Der Vibrator lässt sich von Partnern in unterschiedlichen Städten über eine sehr weite Distanz steuern und macht so intime Momente auch während der Pandemie möglich. Direkt dahinter folgen die Sexspielzeug-Boxen. «Sie bieten die Möglichkeit, geführt neue Erfahrungen zu machen und sorgt gerade in dieser Zeit für eine willkommene Abwechslung bei Paaren», so der Online-Versandhändler.

Wie auch der diesjährige Sexreport von Amorelie zeigt, besitzt jede und jeder Zweite mindestens ein Sextoy. Wobei hier die Frauen (71 Prozent) gegenüber den Männern (62 Prozent) die Nase vorne haben.

Mehr Sex

Wer noch kein Erotikspielzeug sein Eigen nennt, sollte sich hingegen schnell eines zulegen. Denn die Umfrage zeigt auch, dass Toy-Besitzer mehr Sex haben: 38 Prozent von ihnen legen mehrmals pro Woche ein Schäferstündchen ein. Das gilt aber nur für 24 Prozent der Nicht-Sextoy-Besitzer.

