Mann tötet Kinder seiner Freundin am Muttertag

In der Nacht auf Sonntag hat sich im deutschen Essen ein unfassbares Gewaltdelikt zugetragen. Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, erstach ein 32-Jähriger die Kinder (4 und 5 Jahre) seiner Lebensgefährtin, ehe er sich selbst richtete. Dem Bericht zufolge verließ die Mutter der beiden Kinder (31) die Wohnung im Stadtteil Kray nach einem Streit mit ihrem Partner und übernachtete wohl bei Bekannten.

Als die Mutter um 7.00 Uhr nach Hause zurückkehrte ließ sich die Wohnungstür nicht öffnen, weswegen sie den Notruf wählte. Die Feuerwehr rückte an, um die Tür zu öffnen. Wie ein Sprecher gegenüber der "Bild" schildert, seien dann drei leblose Personen, die Kinder und ihr Mörder, aufgefunden worden.

«Die eingerichtete Mordkommission hat die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Essen übernommen und bereits mit der Tatortarbeit begonnen. Die 31-jährige Essenerin wurde noch vor Ort von Notfallseelsorgern betreut und befindet sich weiter in Behandlung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein erweiterter Suizid wird derzeit nicht ausgeschlossen», heißt es zu dem Vorfall in einer Presseaußendung der örtlichen Polizei.

(L'essentiel/mr)