Demonstranten machen Platz für Krankenwagen

In Hongkong sind am Sonntag fast zwei Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Eine ganz besondere Szene, die während der Demonstration entstanden ist, geht derzeit viral: Ein Video zeigt, wie sich die Menschenmasse scheinbar wie durch Zauberhand und in Sekundenschnelle zu teilen beginnt, um einem Krankenwagen Platz zu machen.

Auch in der Nacht auf Montag sind hunderte Demonstranten auf der Straße geblieben. Die Protestierenden weigerten sich, einem Aufruf der Polizei zu folgen und die Straßen zu räumen.

Sie hinderten niemanden daran, zur Arbeit zu kommen und würden erst gehen, wenn Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam komme, um sie anzuhören, antwortete eine Demonstrantin über Mikrofon im Namen der Protestierenden.

Folter und unfaire Prozesse

Die Demonstranten fürchten einen Ausbau des Einflusses von Peking in Hongkong. Der umstrittene Gesetzentwurf sieht vor, dass einer Straftat verdächtigte Personen aus der Sonderverwaltungszone an Festlandchina ausgeliefert werden können. Kritiker befürchten dort Folter und unfaire Prozesse.

Around 1.03 million protestors in Hong Kong make way for ambulance within few seconds and without any panic or trouble to anyone in such a mammoth gathering . Sulute to such organized protestors pic.twitter.com/0MYL7qE5bu— Arshad Aman Gandapur (@Gandapur_1) June 17, 2019

This is the most organized and civilized protest I have come across and these sort of protests are allowed in the democracy.Around 2 million people are making way for an ambulance in Hong Kong.This is really amazing!!!#HongKongProtests #HongKong https://t.co/CPBYyRZGwN— haseeb khan (@haseebkn080) June 17, 2019

They are moving silentlyThey are so calm...Giving space to ambulance Maintaining discipline....They are the people of Hong Kong.PROTESTING— Pratik Waghmare (@_pratikwaghmare) June 17, 2019

(L'essentiel/rab/sda)