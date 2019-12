Touristenführer stirbt bei Vulkanausbruch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Unter den Opfern des Vulkanausbruchs in Whakatane ist der Touristenführer Hayden Marshall-Inman, wie der «New Zealand Herald» berichtet. Dem Bericht zufolge war Marshall-Inman ein sehr erfahrener Guide, spezialisiert auf White Island-Tours. Er sei ein junger, sehr energetischer Mann, der sein Leben verloren hat, sagt der frühere Bürgermeister von Whakatane Tony Bonne gegenüber der Zeitung. Freunde und Familie zollen dem Mann online Tribut und gedenken seiner freundlichen Art. Er sei gestorben, während er das tat, was er am meisten liebte.

Auf White Island ist der aktivste Vulkan Neuseelands ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich rund 50 Menschen auf der Insel. Mindestens fünf Personen kamen ums Leben, 18 weitere wurden verletzt. Noch gelten etliche Touristen als vermisst. Für die Rettungskräfte ist die Suche auf der Insel zurzeit zu gefährlich.

(L'essentiel/reuters/uten/sda)