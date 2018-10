Heim baut Schein-​​Haltestelle für Demente

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor einem Heim für Demenzkranke in Duisburg steht seit kurzem eine Schein-Bushaltestelle. Am typischen Haltestellenschild hängt auch ein fiktiver Fahrplan. Eine Sitzbank rundet den Schwindel ab – nur der Bus fehlt.

Die Haltestelle ist jedoch kein Teil der versteckten Kamera. Der Phantom-Stopp soll den dementen Personen eine Hilfe bieten. Die Idee kam von einer Mitarbeiterin des Heims. Der Gedanke dahinter: Oft würden Demenzkranke eine Bushaltestelle aufsuchen, im Glaube, nach Hause fahren zu können. Um Unfälle zu verhüten, hat das Heim die «Haltestelle» direkt vor der Tür platziert.

Erste Scheinhaltestelle 2006 erbaut

Wolfgang Heling, der Chef des Heims, sagt: «Die Haltestelle hilft uns dabei, die Sicherheit der Bewohner besser im Blick zu haben.» «Menschen mit Demenz oder Alzheimer haben kaum noch ein Kurzzeitgedächtnis und leben mit zunehmendem Erkrankungsgrad mehr und mehr in der Vergangenheit», ergänzt er.

Die erste Scheinhaltestelle wurde 2006 in Rostock aufgebaut. Seitdem gibt es immer mehr dieser Stopps in Deutschland – nun auch in Duisburg.

«Kranke werden nicht ernst genommen»

Das Konzept findet jedoch nicht überall positiven Anklang. Die Meinungen in der Fachwelt sind verschieden. Auch weil es noch keine wissenschaftliche Untersuchungen gibt.

Oft wird kritisiert, dass die Kranken durch den nicht kommenden Bus noch unruhiger werden. Der medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen schreibt: «Die Kranken werden durch diese Maßnahme nicht ernst genommen.»

(L'essentiel/fss)