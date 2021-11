Mann gesteht Schändung von Frauenleichen

Ein des Mordes angeklagter Brite hat am Donnerstag vor Gericht plötzlich seine Aussage geändert: Der 67-jährige David Fuller bekannte sich schuldig, die 25-jährige Wendy Knell und die 20-jährige Caroline Pierce im Jahr 1987 vergewaltigt und ermordet zu haben.

Doch Fuller schockierte dann die Anwesenden am Maidstone Crown Court noch mehr, als er außerdem gestand, sich an über 80 Leichen von Frauen und Mädchen in der Leichenhalle des Krankenhauss von Kent und Sussex sexuell vergriffen zu haben. Das jüngste Opfer war neun Jahre alt, das älteste 100.

Wie aus den Gerichtsakten hervorgeht, arbeitete Fuller jahrzehntelang als Elektriker in Krankenhäusern. Das gab ihm Zugang zu allen Bereichen – auch zum Leichenschauhaus. Staatsanwältin Libby Clark wird in «The Sun» zitiert: «Dieser Fall ist der verstörendste und fordernste, mit dem ich persönlich je zu tun hatte.»

Bis zu seiner Festnahme arbeitete er im Krankenhaus

Wendy Knell wurde am 23. Juni 1987 in ihrer Wohnung in Tunbridge Wells in der Nähe von Kent tot aufgefunden. Sie war zusammengeschlagen und anschließend vergewaltigt worden. Caroline Pierce wurde fünf Monate später, am 24. November, vor ihrem Haus im Grosvenor Park getötet. Nachbarn berichteten, sie hätten in jener Nacht Schreie aus ihrer Wohnung gehört. Die junge Frau wurde daraufhin als vermisst gemeldet, ihre Leiche erst am 15. Dezember in einem mit Wasser gefüllten Teich entdeckt.

Die Polizei konnte in beiden Fällen DNA-Material des Täters sicherstellen: Speichel im Bett von Wendy Knell, sowie Sperma an der Leiche von Caroline Pierce. Doch erst kürzlich konnte der Fall geknackt werden, wie «BBC» berichtet. Fuller wurde am 3. Dezember letzten Jahres verhaftet.

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fand die Polizei Bildmaterial der toten Frauen in den Leichenhallen, in denen der Mann gearbeitet hatte - vier Festplatten mit Millionen von Bildern und Videos, wie «The Mirror» schreibt. Der Mann hatte sich nach Justizangaben in den Jahren 2008 bis 2020 selbst dabei gefilmt und fotografiert, wie er die Leichen von Frauen und Mädchen in den Leichenhallen des Krankenhauss sexuell misshandelte.

Nachdem er die Leichen geschändet hatte, suchte er seine Opfer auf Facebook auf, um das Bildmaterial nach Namen archivieren zu können. David Fuller arbeitete zuletzt im Krankenhaus von Tunbridge Wells, als er festgenommen wurde.

