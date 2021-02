Koala nimmt am Steuer seiner Retterin Platz

Ein Koalabär ist im Süden Australiens über eine Schnellstraße spaziert und hat dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Das Tier habe am Montag im dichten Morgenverkehr eine sechsspurige Straße in Adelaide überqueren wollen, sei aber an der hohen Betonleitplanke in der Mitte nicht weiter gekommen, teilte die Polizei mit. Fünf Fahrzeuge fuhren ineinander – es gab aber keine größeren Verletzungen.

Eine Tierretterin, die zufällig in den vom Unfall verursachten Stau geraten war, fing das Tier zusammen mit einem Passanten und einer Decke ein. Dem Koala sei überhaupt nichts passiert, sagte Nadia Tugwell. «Er war putzmunter, aber ganz ruhig», berichtete Tugwell. Sie habe den Koala in ihren Kofferraum gepackt, sei zu einer Tankstelle gefahren und habe ihn Wildhütern übergeben. Dabei sei das Tier zu ihr nach vorn geklettert und habe sich hinter das Lenkrad gesetzt. Der Koala wurde schließlich in einem Wald freigelassen – fernab der Schnellstraße.

