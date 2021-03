Gutachten belastet 202 Personen des Missbrauchs

Ein neues Gutachten belastet das Bistum Köln schwer. Die Gutachter und Gutachterinnen rund um Strafrechtler Björn Gercke stellten am Donnerstag einen 800 Seiten schweren Bericht vor, der die im Raum stehenden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs am Bistum Köln untersucht. Ein erstes Gutachten war zuvor vom Kardinal des Bistums Rainer Maria Woelki unter Verschluss gehalten worden.

Gercke und seine Mitgutachter sollten den Umgang des Erzbistums Köln mit Missbrauchsfällen im Zeitraum 1975 bis 2018 untersuchen, dies erfolgte auf Aktengrundlage. Insgesamt stellten die Gutachter 75 Pflichtverletzungen fest, die von acht lebenden oder verstorbenen Verantwortlichen begangen worden seien. Das Gutachten umfasst über 800 Seiten.

314 Opfer von sexuellem Missbrauch

Gercke sagte, auf Grundlage der Aktenprüfung hätten sich 202 Beschuldigte ergeben und 314 Opfer sexuellen Missbrauchs. Von den mutmaßlichen Tätern seien 63 Prozent Kleriker gewesen – das heißt, 127 Priester machten sich im größten deutschen Bistum des Missbrauchs schuldig. Mehr als die Hälfte der Opfer seien Kinder im Alter unter 14 Jahren gewesen, ein mit 57 Prozent größerer Anteil der Opfer seien Jungen gewesen.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist im Gutachten zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im größten deutschen Bistum entlastet worden. Es seien keine Pflichtverletzungen bei Woelki feststellbar gewesen, sagte der Strafrechtler Björn Gercke am Donnerstag bei der Vorstellung seines Gutachtens. Gercke sagte, zu derselben Einschätzung sei auch das von Woelki unter Verschluss gehaltene Münchner Gutachten gekommen, ebenso der Vatikan.

«Handeln muss Konsequenzen haben»

Personelle Konsequenzen aus dem Gutachten zog Woelki unmittelbar nach der Vorstellung der Untersuchung: Zwei Kölner Geistliche wurden mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern entbunden. Dabei handelt es sich um den Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp sowie den Leiter des Bischöflichen Gerichts, Offizial Günter Assenmacher. Während Schwaderlapp in acht Fällen konkrete Pflichtverletzungen begangen haben soll, soll Assenmacher in zwei Fällen eine unzutreffende Rechtsauskunft abgegeben haben.

«Handeln muss auch für Kleriker Konsequenzen haben», begründete Woelki seine Entscheidung. Er kündigte an, das Gutachten noch am selben Tag nach Rom weiterzuleiten. «Eine erste Zusage ist damit eingelöst: Aufdecken, was war und was ist, Vertuschung aufklären und die Namen von Verantwortlichen nennen», sagte der Erzbischof. Er müsse das über 800 Seiten starke Gutachten in den kommenden Tagen erst einmal selbst lesen, um dann daraus «Konsequenzen ableiten zu können».

«Wir mussten zu lange auf Aufklärung warten»

Schwere Vorwürfe erhoben die Gutachter unter anderem gegen den Hamburger Erzbischof Stefan Hesse, der früher in Köln tätig und lange Personalverantwortlicher war. Bei ihm hätten sich aus den Akten insgesamt elf Pflichtverletzungen ergeben. Davon seien sieben Pflichtverletzungen nicht ordnungslaut bearbeitete Missbrauchsfälle gewesen.

Die mit Abstand schwersten Vorwürfe machten die Gutachter dem 2017 verstorbenen Kölner Kardinal Joachim Meisner. Diesem seien 24 Pflichtverletzungen und damit fast ein Drittel aller Fälle vorzuwerfen. Auch dem 1987 verstorbenen Kardinal Joseph Höffner seien Pflichtverletzungen vorzuwerfen, befanden die Gutachter.

«Auf diesen Schritt der Aufklärung mussten wir lange, beziehungsweise zu lange warten», sagte Peter Bringmann-Henselder vom Betroffenenbeirat, der selbst zum Opfer von Missbrauch wurde. Die Betroffenen seien froh, dass «zumindest» das Versprechen eines Gutachtens eingehalten worden sei.

(L'essentiel/AFP)