Sie war die Ex-​​Freundin von Christian B.

Noch immer sind viele Details im Fall Maddie McCann unbekannt. Eine Frau könnte aber mehr über das Verschwinden der damals Dreijährigen wissen: Nakscije M., die Ex-Freundin des mutmaßlichen Täters Christian B.

Nakscije M. soll untergetaucht sein, nachdem die Behörden Ermittlungen gegen den 43-jährigen Deutschen aufgenommen haben, schreibt die «Daily Mail». Sie habe Christian B. mehrfach nach Portugal begleitet, sei aber wegen kriminellen Handlungen des Landes verwiesen worden.

Als sie mit dem mutmaßlichen Täter zusammenkam, sei sie erst 17 Jahre alt gewesen. Zum Tatzeitpunkt habe sie sich nicht in Portugal aufgehalten.

« Sie haben sich getrennt, als er versuchte, sie zu töten »

Ein Bekannter von Nakscije M. erzählt der Zeitung, die junge Frau habe sich inzwischen von Christian B. getrennt. «Sie war ein nettes Mädchen. Aber sie hatte Angst vor ihm.»

Das Paar habe gemeinsam in einer Wohnung in Braunschweig gelebt und viel gestritten. Nakscije M. habe Christian B. zur Rede gestellt, als sie auf seinem Computer Kinderpornos gefunden habe, schreibt «Bild». Daraufhin habe er sie grün und blau geprügelt. «Einmal hat er sie so gewürgt, dass sie ins Krankenhaus musste. Danach endete die Beziehung», sagt Lenta J., die das Paar kannte.

Nach der Trennung habe er versucht, mit ihr in Kontakt zu bleiben. «Er hat sie ständig angerufen und ihr gesagt, dass er sie immer noch liebt.» Häufig sei Christian B. dabei betrunken oder auf Drogen gewesen.

Maddie McCann war im Mai 2007 spurlos verschwunden. Dass sie heute noch lebt, glaubt die Staatsanwaltschaft nicht.

