Häftlinge wüten in US-​​Gefängnis – 7 Tote

Bei einem Häftlingsaufstand in einem Gefängnis im US-Staat South Carolina sind nach Angaben der Behörden sieben Gefangene getötet worden. 17 weitere Gefangene benötigten ärztliche Hilfe von außerhalb des Gefängnisses.

@SCDCNews and SLED are responding to an ongoing situation at Lee Correctional Institution.– SC Dept. Corrections (@SCDCNews) April 16, 2018

Lee Correctional Institution was secured at 2:55 AM following an incident which started at 7:15 PM. The incident involved multiple inmate on inmate altercations in three housing units.– SC Dept. Corrections (@SCDCNews) April 16, 2018

Die Lage in der Lee Correctional Institution in Bishopville sei unter Kontrolle, schrieb die Gefängnisbehörde von South Carolina am Montag auf Twitter. Bereits am Sonntagabend sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Gefangenen gekommen, hieß es.

The incident at Lee CI resulted in 17 inmates requiring outside medical attention and 7 inmates were killed.– SC Dept. Corrections (@SCDCNews) April 16, 2018

Polizei oder Gefängnismitarbeiter seien nicht unter den Opfern, erklärte die Behörde auf Twitter. In dem Hochsicherheitsgefängnis in der Stadt Bishopville sind etwa 1600 Gefangene untergebracht, wie Lokalmedien berichteten.

(L'essentiel/oli/sda)