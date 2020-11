Krankenschwester Lucy soll 8 Babys getötet haben

Die Polizei in Cheshire ermittelt im mysteriösen Todesfall von acht Babys auf der Neugeborenenstation des Countess of Chester Hospitals. Am Dienstag nahmen die Sicherheitskräfte die Krankenschwester Lucy Letby fest - zum dritten Mal. Die 30-Jährige wird verdächtigt, für den Tod von acht Neugeborenen verantwortlich zu sein. Zudem soll sie versucht haben, weitere neun Kinder zu töten.

Letby wurde festgenommen, nachdem es kürzlich drei neue Tötungsversuche an Neugeborenen im Krankenhaus gegeben hatte. Die ersten Todesfälle und Fälle, bei denen die Opfer knapp überlebten, waren bereits zwischen März 2015 und September 2016 passiert. Die Ermittlungen führten im Juli 2018 zu Letbys erster Festnahme.

Wegen mangelnder Beweise wurde die Krankenschwester freigelassen. Im Juni 2019 nahm die Polizei sie erneut fest. Doch auch diesmal konnten die Ermittler der Frau nichts nachweisen. Nun befindet sie sich wieder in Gewahrsam – «aufgrund neuer Erkenntnisse im Fall», wie ein Polizeisprecher gegenüber der BBC sagte.Woran die Kinder gestorben sind, ist weiterhin unklar. Mit Rücksicht auf die trauernden Eltern, die auf Antworten warten, wollten die Ermittler keine weiteren Angaben machen.

(L'essentiel/Karin Leuthold)