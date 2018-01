31. Januar bringt seltenes Himmels-​​Spektakel

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar erwarten uns drei seltene Himmelsphänomene: Supermond, Blue Moon und Blutmondfinsternis. Astronomen sprechen bereits von einer «super blue blood moon eclipse». Ein solches Ereignis kam zuletzt vor 150 Jahren vor.

Die drei speziellen Mondphasen – Supermond, ein doppelter Vollmond und eine Blutmondfinsternis – treffen gleichzeitig zusammen. Beim «Supermond» kommt der Mond der Erde auf seiner Umlaufbahn so nah, dass er uns riesengroß erscheint. Gibt es in einem Monat gleich zweimal Vollmond, so spricht man von einem «doppelten Vollmond». Das dritte und letzte Spektakel, dass uns Ende Januar erwartet, ist die Blutmondfinsternis. Die Erde bedeckt dabei den Mond komplett. Das seitlich fallende Licht verursacht einen rötlich leuchtenden Mond.

Alle drei Ereignisse wird man allerdings nur in Zentral- und Ostasien, Indonesien, Neuseeland, Australien, Hawaii und in Teilen von Alaska bestaunen können. In Europa erwarten uns dann wenigstens spektakuläre Bilder des seltenen Naturschauspiels.



(L'essentiel/red)