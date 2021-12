China unterdrückt Journalismus noch weiter

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) prangert die zunehmende Unterdrückung von Journalismus und Informationsfreiheit in China an. Ein neuer Bericht unter dem Titel «Großer Sprung zurück» kritisiert ideologische Kontrolle, Einschüchterung, strikte Zensur und lebensgefährliche Haftbedingungen. «Das chinesische Regime hat dem unabhängigen Journalismus den Krieg erklärt», stellte Reporter ohne Grenzen fest.

