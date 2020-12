Razzia bei hochrangigen Clan-​​Familien

Am Donnerstagmorgen ist die Polizei in Berlin und Hamburg gegen organisierte Kriminalität im Clanmilieu vorgegangen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin twitterte, waren rund 500 Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei im Einsatz. 27 Durchsuchungsbeschlüsse und drei Haftbefehle in Berlin und Hamburg wurden vollstreckt.

Laut Bild sollen Mitglieder des Abou-Chaker-Clans, ein Oberhaupt der kurdischstämmigen Familie Sürer und die Rockervereinigung Hells Angels im Fokus der Ermittlungen stehen. Im Einsatz standen laut der Zeitung mehrere SEK-Teams aus dem gesamten Bundesgebiet und die GSG 9. Schwerpunkt der Einsätze sind die Bezirke Mitte, Charlottenburg und Spandau.

Die Männer sollen eine kriminelle Vereinigung gegründet haben

Den Männern werde die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Rund 30 Personen sollen in der mafiaartigen Verbindung organisiert sein. Die Haftbefehle seien in Zusammenhang mit Immobiliengeschäften erlassen und vollstreckt worden, sagt Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zu

«Die Beschuldigten erzielten vor allem auf dem Gebiet des sogenannten Gewaltinkassos sowie durch Betrugstaten und Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz nicht unerhebliche Vermögenswerte», schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

(L'essentiel/20M)