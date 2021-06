Zwei Tote nach Unfall bei Tandem-​​Fallschirmsprung

In Australien sind zwei Fallschirmspringer durch einen vorzeitigen Sturz aus dem Flugzeug gestorben. Der Fallschirmlehrer und sein Schüler seien vor einem geplanten Tandemsprung versehentlich aus dem Flugzeug gefallen und in der Nähe der Startbahn tot aufgefunden worden, erklärte am Sonntag die Polizei in Goulburn, südlich von Sydney. Das Flugzeug sei in «Turbulenzen» geraten, dabei seien die beiden Opfer aus der Maschine gefallen. Der erfahrene Fallschirmspringer und Tandem-Trainer hatte bereits mehr als 2500 Flüge hinter sich, hieß es am Sonntag.

Es sei ein «schrecklicher Tag», sagte Scott Marshall von dem Unternehmen, welches das Fallschirmspringen in Goulburn anbietet, der Zeitung «The Daily Telegraph». Der Vorfall wird nun von der Polizei und der australischen Behörde für Verkehrssicherheit untersucht und auch der australische Fallschirmverband will eine eigene Untersuchung durchführen, wie der «Spiegel» schreibt.

(L'essentiel/AFP/roa)