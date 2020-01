Das waren die Top-​​Stories aus aller Welt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es heißt ja, man kann Menschen in zwei Gruppen einteilen: Den Katzen-Typ und den Hunde-Typ. Die Menschen in Luxemburg und der Großregion sind eindeutig der Hunde-Typ. Das beweisen die 10 Artikel des Jahres 2019, die am meisten gelesen wurden.

Platz 10 Tierfutterhersteller ruft weltweit Hundefutter zurück

Ein Futtermittelhersteller ruft mehrere Produkte zurück. Das betroffene Futter wurde weltweit verkauft. In den USA gab es bereits mehrere Todesfälle.

Platz 9 Dieses Video zeigt den tödlichen Unfall

Bei einem Busunfall auf Madeira sind 29 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen Touristen aus Deutschland.

Platz 8 Schwangere wird von Hund zerfleischt

Im Norden Frankreichs wurde die Leiche einer Frau gefunden. Sie war laut Gerichtsmedizin durch Hundebisse getötet worden.

Platz 7 Das sind die 15 der größten Hunderassen der Welt

Diese Vierbeiner sind absolut gigantisch. Trotzdem haben viele der Riesen ein äußerst sanftmütiges Wesen. Hier sind 15 der größten Vertreter mit einer kalten Schnauze.

Platz 6 Hund stirbt 15 Minuten nach seinem Herrchen

Nero wich seinem Besitzer in den letzten Jahren seiner Krebserkrankung nicht von der Seite. Als dieser den Kampf gegen die Krankheit verlor, starb auch Nero.

Platz 5 Hündin ausgesetzt und mit Welpen an Tor gekettet

Sieben unterkühlte Hunde nahmen die Helfer der irischen Tierschutzorganisation ISPCA bei sich auf und kümmern sich seitdem um sie. Die Tiere wurden zuvor ausgesetzt.

Platz 4 Stadt Paris ehrt Retter von Notre-​​Dame

Als die weltberühmte Pariser Kathedrale Notre-Dame brannte, schaute die ganze Welt zu. Nach mehr als 12 Stunden verkündete die Feuerwehr endlich, sie habe das Feuer unter ihre Kontrolle gebracht. Auch Luxemburg atmete auf.

Platz 3 Achterbahn entgleist während Fahrt – zwei Tote

Während der wilden Fahrt auf einer Achterbahn in Mexiko-Stadt entgleiste ein Wagen und stürzte mitsamt seiner Insassen in die Tiefe. Ein Video zeigt das Unglück.

Platz 2 Lorenzo verursacht 20-​​Meter-​​Wellen

Am Mittwoch trifft der Hurrikan Lorenzo auf die Azoren. Ob er im weiteren Verlauf Kurs auf das Europäische Festland nimmt, ist im Moment noch nicht klar.

Platz 1 Mutter stillt Kind während sie Sex mit Mann hat

Tasha Maile tritt dafür ein, überall ihre Kinder stillen zu können. Jetzt hat sie aber eine ganz andere Debatte im Internet ausgelöst.

(mb/L'essentiel)